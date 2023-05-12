近日傳出「因對設計圖不滿意，市府擋下光武增班及關埔的禮堂」，對此，新竹市政府12日表示，「光武國中校園整體規劃暨新建校舍及午餐廚房工程」正辦理規畫設計中，關埔國小三期原本就沒有禮堂，體育館及景觀工程在上網招標中，從未停擺。

市府教育處指出，「新竹市光武國中校園整體規劃暨新建校舍及午餐廚房工程」目前正辦理規畫設計作業，新建校舍建築量體規劃有21間教室，包括18間普通教室、3間專科教室，待校舍完工後，空間均可彈性調整使用，午餐廚房完工後將供應光武國中及鄰近關埔國小兩校師生。

而關埔地區新設國小建校工程（三期-體育館及景觀工程），由於先前流標多次，市府已於4月17日召開工程邀標說明會，請建築師說明整體規劃設計現況及需求，提出工程標案優化條件，並現勘學校現地環境。

教育處指出，透過說明會，各營造廠商可以更了解工程內容，並提高參與投標意願，讓家長、孩子殷切期盼的校舍盡快順利決標施工。目前招標進度為4月24日公開招標公告，5月16日開標，邀請具有經驗豐富、優質施工廠商踴躍參與。