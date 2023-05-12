中國大陸外交部網站消息，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，奧地利時間10日至11日與美國國家安全顧問蘇利文在維也納會晤。據路透社、美國有線電視新聞網（CNN）等外電會後報導，有不具名白宮高級官員透露，中美雙方都意識到蘇利文與王毅會晤的價值，因此很快就籌備了這次會晤，即使雙方累計交談超過8小時。該官員也說，這是他參加過最具建設性的會議之一。

據中方聲明指出，這次連續兩天會面中，雙方就推動中美關係排除障礙、止跌企穩進行了坦誠、深入、實質性、建設性的討論。王毅就台灣問題全面闡述了中方嚴正立場。雙方還就亞太局勢、烏克蘭等共同關心的國際和地區問題交換了意見。

美國白宮也在聲明中指出，兩人就美中雙邊關係、全球和地區安全問題、俄烏衝突、兩岸問題等關鍵問題進行了坦率、具有實質性和建設性的討論。聲明說，這次會議是「保持開放溝通管道，並負責任管理競爭的持續努力的一部分」。中美聲明都提到，雙方同意繼續用好這一戰略性溝通管道。

美聯社報導，這是今年稍早美國擊落中國大陸無人偵察氣球後兩個多月以來，中美官員之間最高級別的接觸之一。此次會晤前，中美雙方都未對外公布相關消息。一位不願透露姓名的奧地利官員稱，這次會議的計畫受到嚴密保護，奧地利政府只提前幾天通知維也納被選中為會談地點。

CNN引述美國政府高級官員稱，中美雙方都意識到這種級別會晤的價值，這樣低調的溝通「可以處理雙邊關係中一些更複雜的問題」，因此此次會晤的籌備「相當迅速」，對話時間也相當長，兩天內累計持續了超過8個小時。該官員會後說，這是他參加過的最具建設性的會議之一。

該官員稱，其認為中美雙方都認識到氣球事件導致雙邊接觸暫停。該官員表示，拜登政府「現在正在尋求超越這一點，重新建立一個標準的正常溝通管道」，美國「試圖從現在開始向前看」，關注如何處理「目前正在進行的其他問題，及現有關係中的緊張局勢」。

關於會議具體內容，前述美國政府高級官員向媒體表示，蘇利文在對話中表示，美國和中方是競爭對手，但美國「不尋求衝突或對抗」。該官員稱，雙方都認識到領導人層面溝通的重要性。該官員還稱，雙方沒有詳細談及美國務卿布林肯訪中時間，但美方預計未來幾個月會有更多的中美官方接觸。

「這些會談是一系列小跡象中的最新一次，表明世界兩大經濟體之間的緊張局勢可能正在緩解。」美聯社報導。英國《金融時報》12日也指出，氣球事件發生後，拜登政府一直渴望與中方接觸，蘇利文會晤王毅可能打破僵局。此前，美方數次釋放希望與中方增進對話的訊號。