東港大鵬灣單車站業者羅博原自行發掘溼地祕境「千尋」隧道，就如同動畫般的那條隧道，非常筆直且看得到盡頭的那道光。（謝佳潾攝）

東港大鵬灣單車站業者羅博原積極推動單車遊程，試圖翻轉大眾對大鵬灣好大、好熱、好無聊的刻板印象，他深知大鵬灣溼地生態豐富，便自行發掘溼地祕境，繼「龍貓」隧道後，近日又發現「千尋」隧道，果真吸引不少遊客前來騎單車遇見宮崎駿。

東港大鵬灣單車站業者羅博原自行發掘溼地祕境「龍貓」隧道，走過吊橋後直見一個大彎看不到盡頭，海茄苳成蔭美到極致。（謝佳潾攝）

東港大鵬灣單車站業者羅博原自行發掘溼地祕境「龍貓」隧道，走過吊橋後直見一個大彎看不到盡頭，海茄苳成蔭美到極致。（謝佳潾攝）

東港大鵬灣單車站業者羅博原自行發掘溼地祕境「龍貓」隧道，走過吊橋後直見一個大彎看不到盡頭，海茄苳成蔭美到極致。（謝佳潾攝）

綽號「鐵哥」的羅博原，深愛單車運動，從開民宿到經營單車站，都與單車密不可分，身為在地東港人的他，更是喜歡大鵬灣的騎車氛圍，他總說，「大鵬灣好美，但好多人不知道，認為大鵬灣就是好大、好熱、好無聊」，他為大眾不解大鵬灣的美感到可惜。

為此，他企圖做些什麼翻轉這一切，終於在前年讓他找到方法。羅博原開心道，大鵬灣有大潭、右岸、左岸、鵬村、崎峰、紅樹林等6大溼地，很多遊客都不知道，或者無法將溼地與大鵬灣觀光連結在一起，其實溼地藏有祕境，這也是大鵬灣單車遊程的可看點，探索中帶點神祕感。

羅博原說，他平常就喜歡騎單車逛溼地，紅樹林看久了似乎也沒什麼特別之處，但前年4月鵬村溼地開放後，他被驚豔到了，因曾是軍營、後要復育生態而關閉逾10年的鵬村溼地，竟有個似宮崎駿動畫「龍貓」隧道的祕境，走過吊橋後直見一個大彎看不到盡頭，海茄苳成蔭美到極致。

羅博原如獲至寶，將「龍貓」隧道納入單車遊程中，果真吸引不少遊客前來騎單車，認識不一樣的大鵬灣。羅博原對單車與大鵬灣的愛，不僅於此，有了「龍貓」隧道的啟發後，他開始抱著探險的心情騎乘大鵬灣，今年又在右岸溼地發現「千尋」隧道。

他說，「千尋」就如同動畫般的那條隧道，非常筆直且看得到盡頭的那道光，雖然與「龍貓」隧道一樣都是成排海茄苳形成的綠蔭，但氛圍感就是不一樣，這也是大鵬灣6大溼地的特別之處，各有特色。

他笑說，其實「千尋」還有另個意思，右岸溼地因有水質淨化作用，所以分有沉澱區、礫石區、紅樹林區，換言之，該處小徑錯綜複雜，若無專人帶可能千尋萬尋也尋不著，曾有遊客就到單車站問他，「千尋到底在哪裡」，他當下很開心，看來溼地祕境起了作用，大眾對大鵬灣的印象正漸漸改變中。

但他強調，為了不破壞溼地生態，建議也呼籲遊客不要騎單車過「龍貓」與「千尋」隧道，把單車停在隧道口，徒步走在綠蔭下，更有氛圍儀式感。