搶攻畢業季餐飲商機，華山町餐酒館即日起至8月31日推出感恩謝師宴專案，百匯自助餐每位880元＋10％，平日周一至周四滿40位、假日滿50位，即可包場舉辦自助式饗宴，預定專案享買10送1優惠，5月31日前完成付款加碼贈3,000毫升Buckskin生啤酒柱。自助式百匯美饌搭配挑高4米的時尚空間，為師生打造別開生面的謝師饗宴。

華山町餐酒館主廚團隊獻藝多道特色料理，匯聚招牌火山卷、披薩、BBQ烤肉等美饌佳餚，呈現出熱鬧非凡的謝師饗宴，專案每位880元＋10％菜色包含龍蝦沙拉火山卷、瑪格麗特披薩、焗烤番茄羅勒筆管麵、起士韓式炸雞、酥炸鮮魚佐塔塔醬、爐烤BBQ風味梅花黑豚等多道熱食。另外也有凱薩脆培根沙拉、胡麻舒肥雞胸沙拉、精選炸物與巧達濃湯，飲品則有咖啡、紅茶、果汁無限暢飲，飯後甜點再以香醇濃郁的寶比蛋糕為餐敘完美句點。每人加價110元菜色升級，嚐得到軟嫩多汁的現烤嫩肩牛，原民創意風味的夏威夷鹹豬肉披薩，另有水果與布朗尼蛋糕等佳餚，師生歡樂聚餐格外豐盛飽足，為謝師饗宴留下難忘回憶。

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