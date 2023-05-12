統計顯示，去年4月至12月，房地合一單月稅收普遍都在30億元以上，去年12月更高達54.7億元，不過今年以來單月最高僅不過3月的27億元，如果扣除農曆年節影響的月份，今年4月個人房地合一稅金額創下13個月以來新低，也是房地合一上路以來，首度出現連兩個月稅收年增率衰退。

以六都4月房地合一稅稅收來看，除了新北市年增7％以外，其餘五都衰退幅度均在28％以上，桃園市年減39％為六都最高，「稅收王」台中也吹冷風僅4億元、年減幅37％。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，去年3～5月房地合一稅收的年增率達1倍以上，反映當時房價高漲且交易熱絡，不過下半年市場交易量開始收斂，一直到今年前四月，已經有3個月的房地合一稅收，年增率開始轉為衰退，反應市場交易降溫，且平均地權條例對於預售已購屋者，不會往前追溯，市場也沒有預售出賣潮，使房地合一稅收出現降溫。

由於房地合一稅需在2016年之後買進房地產出售才需繳稅，房地產大幅增值、短期交易比例高，以及整體市場交易量，都是影響房地合一稅繳稅件數及金額的主要原因，不過從房地合一稅收年增率來看，已經從倍增轉為年減，反映市場景氣最熱絡時間已過，尤其去年開始央行連五升息，加上平均地權條例政策推動都讓預售市場投資退溫，房市進入盤整期的跡象，已日漸清晰。