立委馬文君與國姓鄉長邱美玲關心草莓農，認為政府對草莓農藥殘留雙標，對台灣草莓農不公平。（立委馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣第1選區立委馬文君關心台灣農友，認為日本草莓被驗出農藥超標，衛福部食藥署竟為日本開方便之門放寬農藥殘留標準，無疑糟蹋台灣農友，詢問對手、南投縣議員蔡銘軒要不要與她一起反對食藥署？蔡銘軒強調進口草莓農藥殘留放寬尚未完備，堅信食藥署會做出妥適決議，反批馬文君斷章取義。

馬文君指出，為了討好日本，在日本草莓被驗出「氟尼胺」、「克凡派」兩款我國禁用農藥殘留量超標時，放寬日本進口草莓農藥殘留的情況，狠狠傷害台灣農民，手法跟當初開放有毒萊豬進口一樣，請問蔡銘軒支持食藥署放寬農藥殘留標準？要跟她一起反對？拒絕食藥署欺負台灣農民。

民進黨南投縣第1選區立委參選人、南投縣議員蔡銘軒堅信食藥署會做出妥適決議。（楊靜茹攝）

蔡銘軒認為，馬文君從政20年，曾任機關首長，了解相關行政程序，他相信食藥署站在維護國人健康及保護相關產業的前提下，一定會做出妥適決議，反批馬文君將食藥署程序未完成視為決議，根本斷章取義、亂扣帽子，相當不負責任。

馬文君表示，台灣豬農禁用有毒萊劑，卻可以進口萊豬，台灣草莓農禁用的「氟尼胺」、「克凡派」農藥，日本進口草莓農藥殘留卻可以超標，這是什麼雙重標準？守護台灣是每個人的職責，也是她每天在做的事，疫情嚴峻時，她在立院監督執政黨為何買不到疫苗？台灣草莓農被不平等對待，她把農民的委屈帶到中央。

「馬文君，跟農民站在一起。蔡銘軒，力挺食藥署。」馬文君說，對手只要講10個字「反對放行日本農藥草莓」，解釋了一大堆，可見蔡銘軒根本不敢反對，呼籲對手不要忘記從政根本，「站在百姓這邊」不是嘴巴說說而已。