美國總統拜登10日談及如果提高聯邦政府債務上限的磋商久拖不決，那麼也有可能透過在線方式參加19至21日舉行的七大工業國集團首腦會議（G7廣島峰會）。美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）11日在記者會上，就此事稱，「我的理解是截至目前計畫沒有變更」，將推進訪問日本的準備。

巴特爾說明稱，美國務院正在就G7廣島峰會議題與日方繼續協調。

拜登10日表示，如果與在野黨共和黨圍繞提高聯邦政府債務上限的磋商陷入僵局，那麼繼續談判並放棄訪日也是選項之一，屆時可能在線參加峰會。拜登稱，「如果美國陷入債務違約，那麼全世界都會有麻煩」，再次表露危機感。

若美國國會不採取應對措施，美國國債最早可能6月1日發生違約。拜登將與共和黨籍眾議院議長麥卡錫等人再次磋商，能否取得一定進展成為焦點。

日本官房長官松野博一11日在記者會上，被問及對拜登提及有可能以在線形式參加G7廣島峰會一事的想法。松野稱：「不便回答以缺席為前提的假設性提問。」他重申並未收到有關拜登缺席的通知。

松野強調「與美國的密切合作」，表示將從戰爭核爆地廣島，向世界發出「不使用核武器的歷史絕不容輕視」的訊息。他表示將透過正在探討的G7首腦造訪和平紀念公園，「再次確認對無核武世界的承諾」。

關於峰會期間舉行美日韓首腦會談，松野稱「在北韓持續挑釁行為等地區安全局勢日益嚴峻的形勢下，透過安保合作增強威懾力很重要」。