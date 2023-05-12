《在消逝之前，能不能喜歡我？》在地板和裝置中鑲嵌大量LED燈，將表演產生的電能轉化成為整場演出的光源。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

《在消逝之前，能不能喜歡我？》在地板和裝置中鑲嵌大量LED燈，將表演產生的電能轉化成為整場演出的光源。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院新藝計畫《在消逝之前，能不能喜歡我？》，為打造永續劇場藝術展演，除了基礎冷氣、燈光，舞台演出不插電。歌劇院藝術總監邱瑗12日表示，演出結合舞蹈、音樂、科技及永續概念，全部透過舞者肢體動作與敲擊音樂產生電能，預計減少48％的演出用電。

《在消逝之前，能不能喜歡我？》昨天在歌劇院凸凸廳彩排，特別的是整場演出不插電，表演現場直接造電，並轉化成舞台光源。舞者肢體舞動觸動壓電地板及摩擦地板都可發電；透過樂器壓電系統，敲擊木琴、爵士鼓在震動時可發電；並與中興大學材料科學與工程學系賴盈至教授實驗室合作，製作摩擦發電地板。

計畫主持人盧子涵表示，與中興大學賴盈至教授實驗室合作研發的摩擦地板奈米發電機、張柏豪設計的壓電舞台裝置，舞者必須用力氣舞動、摩擦或跳壓，才能造電能引動照明裝置發出些微光亮，隨著敲擊樂的強弱、肢體舞動的力道，燈光從微弱到光亮，視覺、聽覺及身體能力的釋放，隱喻著環境生命力、人的體力及電能已慢慢地耗盡及消逝，喚醒大眾對綠能永續的省思。

共同創作者張柏豪以手工打造出1組壓電舞台裝置，在地板和裝置中鑲崁大量的LED燈，將表演產生的電能轉化成舞台的光源。音樂統籌柯昭銘與聲響發電設計Ruben Rübe以木琴搭配爵士鼓，製作一套打擊樂器壓電系統，一邊演奏一邊產生震動發電。

此外，舞者演出的服裝由庫存回收布料製作，演出後的相關廢材也將回收利用，透過網路募資製作成環保杯墊。《在消逝之前，能不能喜歡我？》將在13日、14日、19日及21日在歌劇院凸凸廳演出7場，並邀請現場觀眾體驗跳舞發電、發光。