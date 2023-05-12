許多家長買奶粉時都會收到免費贈送的玩具，不過一名女網友表示，日前選了1組卡通造型的聽診器給孩子玩，結果一按下聽診器的按鈕，竟然傳出令人害羞的嬌嗔聲，讓夫妻倆瞬間面面相覷，覺得相當尷尬。貼文一出，讓一票網友笑翻，直說：「根本是成人玩具」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，日前去某知名藥局買了6罐奶粉，兌換了1組免費玩具，回家後大兒子和小女兒開心地拿起卡通造型的聽診器玩醫生遊戲，不料一按下按鈕，竟突然傳來一陣嬌嗔聲，原PO直呼：「我跟爸爸兩人突然對看，超尷尬的！我1歲女兒一直狂按啊！」

有內行網友指出，玩具發出的對話內容其實是，「我感冒了，我要看醫生」。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

從原PO分享的影片可見，這款粉色系的玩具上印有知名卡通人物，一按下聽診器上的按鈕就會亮紅燈，並傳出狀似咳嗽的聲音，後面的對話則是一連串的韓文。對此，有內行網友幫忙解答，對話內容的大致意思為：「我感冒了、拉肚子了、我要看醫生」。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「覺得拿回房間跟老公玩更適合」、「尷尬+1，按下去的時候我爸在旁邊，想停沒辦法停」、「這應該是大人的玩具才對」、「我們家也有1組，剛聽到也是被聲音笑爆」、「幹嘛要有那個呻吟聲啦」、「根本成人玩具」、「小孩聽很正常，大人回不去的案例」。