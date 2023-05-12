今年要挑戰3連霸的中信兄弟在日前季中換帥，對於「助下恰上」的原因網路上傳言紛紛，甚至傳出球團高層曾介入教練團調度，對此領隊劉志威駁斥此傳聞，「辜董很關心球隊，也很在乎台灣棒球、基層發展，他絕對沒有影響教練球場上的調度。」

兄弟在林威助上任後，終於終結「7年6亞」的情況，且連續2年在「台灣大賽」以直落4橫掃對手，不過衛冕軍今年開季戰績不理想，又在10日賽後公布教練團異動，「助總」改任海外發展顧問，一軍兵符交由副領隊兼任農場主管的彭政閔。

換帥消息一出後就引發熱議，雖然球團有出面解釋異動的原因，但網路傳聞仍不斷。劉志威說：「針對球迷討論部分，我就回應1點。有人說球團介入調度，這是絕對不可能的事，辜董（辜仲諒）很關心球隊，但他跟球團絕對沒有影響過教練團球場上的調度。」

劉志威透露，唯一1次辜仲諒找球隊開會，是在去年疫情嚴重時，球隊中不少一軍主力投手紛紛確診，恐達到接近停賽標準，「當時他給我們一些方向，跟我們說遇到問題就是要去面對，也能讓二軍投手上來承擔更多責任，不要怕面對失敗，就這麼1次會議，其他的都交給總教練。」