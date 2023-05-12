11日晚間在斗六市鎮南路玉玄宮附近出沒的眼鏡蛇。

斗六市鎮南路玉玄宮附近昨晚馬路中央出現一隻大眼鏡蛇豎起脖子欲攻擊路過的機車，後來被車子輾到逃走。雲林縣消防局救災救護指揮中心主任謝易霖表示，眼鏡蛇「脖子」變粗是一種本能，藉以顯示自己的強大，向敵人發出警告，民眾遠離就好，不要試圖去抓牠。

謝易霖指出，每年4月至11月是蛇類出沒高峰期，近年4月起就很活躍，6月達最高峰，雲林縣抓蛇大多數是臭青公、眼鏡蛇、黑眉錦蛇。最近一天至多有30件抓蛇案件，去年一整年接獲4075件。

11日晚間斗六市鎮南路出現一條大眼鏡蛇，蛇身豎起來狀似要攻擊機車，民眾通報119抓蛇。

縣府農業處副處長蔡耿宇表示，農業處委外捕蜂抓蛇廠商趕抵鎮南路時，大眼鏡蛇已被通報人的朋友抓走，11日一整天共出動16趟捕蛇任務。

消防局救災救護指揮中心主任謝易霖表示，眼鏡蛇的脖子變粗是發出警告的本能，只要遠離就好，捕捉蛇要交給專業人士。

雲林縣消防局2021年共接獲3800通電話求助捕蛇，去年升高到4075件，幾乎每個月都有捕蛇求救電話，所幸大多都是無毒的。