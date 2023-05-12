新壽「起家厝」南東大樓12日舉辦重建開工動土典禮，原本去年拆除儀式時新光集團創辦人吳火獅一脈「東」字輩兄弟皆出席，但隨著新光金經營權大戰開打的敏感時機，吳東進、吳東亮、吳東昇皆缺席，改由新光金創辦人吳東進的3位子女：立法委員吳欣盈、新光金總經理吳欣儒、新光保全董事長吳昕東出席。

近期新光金股東會召開在即、委託書大戰開打，新壽董事長潘柏錚致詞時特別感性說，雖然最近外面「風風雨雨」，但新光人壽過去60周年來所曾經碰到的危機，他幾乎都身歷其境，包括退出聯合國、包括金融危機，新壽都度過了困境跟難關。

潘柏錚指出，新壽今年成立60周年，希望朝下一個60年邁進。過去新壽「關關難過、關關過」，希望新光人壽全體工作夥伴，大家在風雨中能夠屹立不搖、堅定信心，為客戶提供最優值的服務，才能夠對得起我們新光人壽60年來對900萬個保戶、股東，包括員工、社會大眾的社會責任，要一起來往前努力邁進。南東大樓預計2028年10月興建完工，可望帶動南東商圈周邊商業活動量能。

潘柏錚指出，南東大樓為新光人壽1972年自台灣省政府標購，興建地上14層、地下3層商辦大樓，於1979年7月30日落成啟用，是新光人壽成立以來，第一棟自有大樓，堪稱新光人壽的「起家厝」。

潘柏錚表示，新南東大樓基地面積591.69坪，規劃興建總樓地板面積9867.18坪，比原南東大樓增加2760坪，地下5層為停車空間，地上1層為銀行及餐飲空間，地上2層至22層為商業空間，基地緊鄰捷運松江南京站，有松山新店線及中和新蘆線交會，交通便利，並設計有頂蓋騎樓，加強人行步道串聯，營造人性化的安全徒步公共空間，預計民國117年10月興建完工，可望帶動南東商圈周邊商業活動量能。

潘柏錚表示，為響應全球淨零轉型政策，朝永續經營願景邁進，新南東大樓設計符合生態、節能、減碳、安全及健康等環保與生態永續概念，並達到綠建築銀級標章、智慧建築銀級標章及耐震標章等認證標準，減少建築能源耗用，實踐低碳健康生活，且為銜接後疫情時代生活，空調設備配合新鮮空氣交換調節，達到有效避免室內空氣交叉感染，整體設計展現綠色低碳城市新風貌，也榮獲第24屆國家建築金質獎「規劃設計獎」的殊榮肯定。