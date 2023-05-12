日前屏東警方接獲行庫通報，鎖定一起詐欺案件，男子因循網路徵才訊息前往一處商旅應徵，卻遭集團成員拘禁多日，並利用帳戶提領贓款，警方獲報後抽絲剝繭，掌握3名犯嫌行蹤後，沿路跟監逾100公里，才將人緝捕到案，並向法院聲請羈押獲准。

檢警調查發現，李姓男子等3人加入詐欺集團，利用在境外設立機房，透過管道蒐集人頭帳戶及處理詐欺所得金流，另由其他成員在台灣向不特定人士取得人頭帳戶，並以控制行動及私行拘禁等方式，控管人頭帳戶提供者，以確保帳戶得以順利轉匯、提領。

集團成員先於網路張貼求職假訊息，陸續有民眾誤信應徵，一名黃姓應徵男子與對方約在高雄一處旅館碰面，並收取金融帳戶後，就被拘禁在商旅，由2人輪流看守，防止他離去及對外聯繫，但黃男還是找到機會逃離並報警，警方才得知尚有其他應徵者遭控制，一舉破獲整個集團。

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