現代人工作壓力大，生活作息又不正常，飲食不健康，容易引發腸胃問題。胃腸肝膽醫師楊子緯表示，若是想改善胃酸逆流問題，建議別吃高糖、難消化、高油脂、辛辣、酒精、咖啡因及茶鹼等食物。

胃腸肝膽醫師楊子緯在臉書粉專提到，生活作息不正常，平時又常吃外食，而且多為油炸、刺激的食物，容易造成腸胃不適，還會導致胃食道逆流，常見8個症狀分別是胸口灼熱（俗稱火燒心）、胃酸逆流、胸悶或胸痛、聲音沙啞又找不出原因、長期喉嚨痛、食物吞嚥困難、喉頭胸口異物感、氣喘、慢性咳嗽。

楊子緯醫師提到，若出現胃酸逆流症狀時，千萬別吃高糖、難消化、高油脂、辛辣、酒精、咖啡因及茶鹼等食材，高糖就是蛋糕、含糖飲料、巧克力；難消化則是糯米製品，例如麻糬、粽子等；高油脂是炸雞、燒烤類；辛辣為麻辣鍋、辣泡菜；酒精顯而易見就是酒，也包含調酒；咖啡因、茶鹼飲料則是咖啡、茶類。

國健署也曾提醒，胃食道逆流雖不會對身體造成立即性傷害，但長期下來，也可能影響身體及生活品質，患者應先改善飲食與生活習慣，平時飲食要均衡，也可改成少量多餐，盡量不要太晚吃晚餐，也別吃消夜，吃飽後2小時內不要躺平。