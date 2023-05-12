威廉和哈利為何翻臉

威廉和哈利兄弟鬧翻，雙方僵持不下，爭執之激烈，似乎前所未見。而哈利投下大爆料回憶錄《備胎》（Spare）震撼彈後，更是火上加油，兩兄弟似乎沒有一絲和解跡象。

不過，據《每日郵報》（Daily Mail）12日報導，這並不是英國王室第一次爆發兄弟鬩牆，也不是第一次出現這麼嚴重的後果。90年前，英國王室也有兩兄弟幾乎根本受不了對方，簡直鬧得水火不容的狀況，而他們就是喬治六世和愛德華八世。

5月12日是已故英王喬治六世加冕86周年紀念，而他當初之所以會坐上王位，是由於1937年哥哥愛德華八世不愛江山、愛美人，選擇與辛普森夫人雙宿雙飛，在舉世譁然下退位，成為溫莎公爵（Duke of Windsor）的結果。

由於王位繼承，總免不了紛紛擾擾，而喬治六世正是威廉和哈利的曾外祖父。溫莎公爵退位交出王權後，他寫信給坐上王位的弟弟說，一切已成為歷史，「你我如今只能向前看—你有你當王的人生，而你也明白，我有多麼努力，要讓你的繼承盡量容易。」此外，他還承諾，在喬治六世統治期間，還有自己的餘生中，會盡全力協助並支持弟弟。

Brothers at WAR... How Prince William and Harry echo their great-grandfather George VI and his feud with Edward VIII https://t.co/7i4x497qZa pic.twitter.com/1aQyc8qHU5 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 12, 2023

愛德華八世

不過，就在他寄出這封信後，兩兄弟吵得不可開交，而其中最大的導火線就是錢。最初兩人的協議是由喬治六世自掏腰包，每年給溫莎公爵25,000英鎊（約相當於現在的2,178,843英鎊，也就是近8500萬台幣），讓這成為家務事，以免動用到納稅人的錢，而引發民眾對津貼辛普森夫人的爭議。