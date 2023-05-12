此外，台灣家樂福在疫後首季營收、獲利表現是微幅成長，由於去年首季同期因處於疫情嚴峻時期出現小虧，今年依據統一集團財報，家樂福首季獲利逾5億元，主要是通膨影響，以今年來說超市展10家，量販店維持前提下，力拚全年營收千億還要加把勁。

王俊超指出，NAKERY店中店繼台中西屯店開幕以來時隔近一年再展新店店，主要是人力、設備與原料等全數到位才能展新店，尤其是人力是最大問題，原物料200％天然無添加，近二年原物料價格波動遽烈，所以展店速度相當遲緩，但由於市場注重健康的全球趨勢，一定要做，目標每店2～3年回本，他強調，做NAKERY除了做業績，也是為了做領頭羊，像是家樂福過去深耕的非籠飼雞蛋，也是努力很久，預計下個月淡水新市鎮店亦將開出第四家NAKERY。

而外界關注的統一與家樂福合併後，王俊超強調，家樂福一直在台注重的食物轉型、CSR、數位等都是走在最前面，所有營運面在被統一併購後都會繼續走，他信心滿滿表示「我們還會影響統一！」合併後大家彼此互相學習。

他同時表示，統一目前還是台灣家樂福最大股東，每個月都要董事會報告，在收購案交割前，與法方已就IT系統開始交接，未來合作「無限可能」！未來在各個面相都有合作機會，包括會員、點數等整合，像是家樂福點數到7-ELEVEN換咖啡、雙方生態圈勢必擴大，強強聯手是Perfect match！