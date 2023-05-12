興富發建設台中文心愛悅建案10日發生塔吊吊臂掉落至台中捷運軌道，造成1死10傷事故，興富發在台南目前有2處大樓建案施工，台南市政府勞工局12日針對2處建案工地稽查，現場查獲多項重大缺失，已要求2處新建工程立即停工，針對興富發建設共裁罰36萬元、承攬廠商裁處10萬元。

南市府勞工局指出，今天稽查興富發位於安平區的漁光三期店舖及集合住宅新建工程，現場查獲多項缺失，包括高度2公尺以上的電梯井開口部分未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備以及暴露鋼筋、鋼材未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施等；依法裁罰13萬元並停工。

另外，安南區的大樓新建工程台南和館段100、100-4等2筆地號，現場也發現高度2公尺以上的施工構台及作業平台開口部分未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備；針對高差超過1.5公尺以上場所作業時，未設置能使勞工安全上下之設備，予以裁罰23萬，並停工。

至於承攬廠商磐鼎營造股份有限公司則因違反多項法條，內容包括高度2公尺以上施工構台開口部分未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備；營建材料堆放未穩固置放於平坦之處，並整齊緊靠堆置；起重機具吊鉤或吊具，未有防止吊舉中所吊物體脫落之裝置等，罰鍰10萬元，並停工。

勞工局主要針對2處新建工地違反工安法規部分，共裁罰46萬元並要求停工，工務局今也稽查興富發建設安平區建築工地，針對公安部分發現多項缺失，包括部分施工鷹架與外牆間距過遠、未設防護措施等違失，將依違反建築法第63條規定，各處起造人、承造人、監造人1萬8000元至9萬元罰鍰，下周將再複查。