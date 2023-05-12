桃園市大溪埔頂營區開發案，為軍方釋出營地，由市府辦理都市計畫變更與區段徵收工程。（都市發展局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大溪埔頂營區開發案，為軍方釋出營地，由市府辦理都市計畫變更與區段徵收，2016年8月首次公開展覽後，走過6年時間，終於在5月初公告實施都市計畫，軍方預計明年3月完成搬遷，市府接手施作區徵工程，預計2026年8月完工。至於地方期盼的轉運站，預計2025年底完工，市府釋出完工模擬圖，也讓地方更加期待。

桃園市都市發展局表示，大溪埔頂營區為軍方釋出的營區，為推動營區轉型活化，由市府辦理都市計畫變更並以區段徵收方式開發，另為紓解大溪假日龐大交通流量需求，規畫交通用地作客運轉運站，並畫設所需公共設施及改善當地道路系統。軍方預計2024年3月搬遷，市府接續進行區段徵收工程， 預計2026年8月完工，另交通轉運站預計2025年底完工。

都市發展局指出，大溪埔頂營區整體開發面積為13.64公頃，除規畫2公頃作轉運站外，也配合周邊聯外道路，規畫完整道路系統，維持整體交通動線順暢，考量當地人口發展衍生住宅需求，也畫有7.25公頃住宅區，其中也包括社宅儲備用地。

都市發展局提到，配合現況樹木分布及營區既有道路動線，安排24公尺寬園林大道及4處鄰里公園。大溪埔頂營區都市計畫開發案，從2016年第一次公開展覽後，已走過6個年頭，相信未來開發完成後，將帶動大溪地區發展。

桃園市交通局說明，埔頂轉運站總建造費用約3.1億元，基地面積約2公頃，規畫建造地上2層、地下1層車站，站體總樓地板面積約0.3公頃。2樓預計作城市展覽館、辦公室、員工休息室等，1樓規畫候車空間、服務大廳、零售商店、廁所等，地下室作機房使用。客運停等位設8席、整備位設3席、計程車停等位設4席，並安排車輛臨停接駁區，附設停車場則規畫214格汽車格與210格機車格。

為紓解大溪假日龐大交通流量需求，桃市府在埔頂營區開發案中規畫交通用地，作客運轉運站。（都市發展局提供／蔡明亘桃園傳真）

市議員陳治文表示，大溪埔頂營區開發計畫原含轉運站、捷運綠線延長線終站、社宅等設置，未來必將為大溪地區提供更便利的大眾運輸與轉運功能，紓緩老城區假日壅塞窘況，同時為數不少的人口進駐也能提升都市發展動能。屆時開發工程完成後，周邊道路負載變大，尤其仁和路一段是否也應同步拓寬，值得相關單位重視。