基隆市政府發言人余治明（右）與產發處長林鼎超（左）召開記者會說明目前市府的青年培力與創業、就業輔導計畫。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府為提升青年人才培力及輔導專業能量，12日由發言人余治明、產發處長林鼎超召開記者會，說明「基隆市青年投入創業及公共服務補助計畫」之運作，並希望透過青年實習計畫及舉辦「潮嚮．山海基隆」系列市集等活動，全力打造基隆成為青年宜居的友好城市；此外，今年度將提追加預算，期望能提供更好的創業資源，增加在地就業及打響在地青年品牌。

余治明指出，在市長謝國樑上任之後，立即著手青年事務委員會的成立及招募，並於3月29日正式宣布成立。市府未來將與各不同族群、世代青年委員們共同建構雙向溝通交流平台，同時市府也關注到青年創業補助計畫投件申請的團隊數量逐年增加，今年度的補助件數高達14件、補助金最高達20萬元。

余治明表示，市府已規畫讓青年委員及青創輔導業者進行外縣市企業參訪，透過成功經驗的分享，豐富策進建議的多元性，而今年將首度開辦青年實習計畫，讓在地企業提供青年良好實習機會，建立青年求職媒合機制。

產發處長林鼎超（左）表示，將持續輔導在地青創團隊，除舉辦青創市集外，也會推動與北北桃的青創空間媒合。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

產發處長林鼎超指出，市府團隊看到基隆在地青創、伴手禮業者不斷茁壯的實力，因此希望透過每月舉辦不同主題的「潮嚮．山海基隆」系列市集活動，廣邀在地青創業者呈現自己的產品，並藉由常態性、主題化的活動，讓來自全國各地、甚至世界各國郵輪遊客看到基隆在地優秀的品質，如上個月的青創市集，短短3天就吸引超過2萬人次的參觀人潮。

林鼎超表示，市府與北北桃共組青年大平台，第一個政策就是空間共享，透過平台可使用台北、新北、桃園轄下各4個場域，即本市青年多了12個場域可以使用，未來基隆市的青創空間「紅磚屋」也會加入這個平台；而基北北桃地方創生微電影競賽，將讓更多地方的故事呈現在基北北桃1千萬市民眼前。

林鼎超補充，市府今年上、下半年將帶領青年事務委員前往Meta公司參訪，希望讓本市青年事務委員的眼界能夠跟上直轄市；另外，青年實習媒合計畫預計提供15到20個實習名額，由市府跟企業各負擔一半實習費用，讓業者願意招收更多實習生，也讓青年學子能夠更快地適應職場。

林鼎超強調，市府將持續強化對各項青年議題的關注度，加速落實青年相關政策，讓基隆市朝成為對青年最宜居的城市前進。