台東馬偕醫院國際護師節表揚活動。（蔡旻妤攝）

台東馬偕醫院國際護師節表揚活動。（蔡旻妤攝）

台東馬偕醫院國際護師節表揚活動因疫情影響停辦3年，今天終於在大廳公開表揚疫情期間表現傑出的護理師。當選今年優良護理師的徐意惠，擔憂家人因她染疫，獨居在外3年，徐媽媽嘆，「每次都要去醫院取藥才能透過窗戶見到心愛的女兒」。

護理師徐意惠是全家最小的孩子，她擔心萬一染疫會傳給家人，因而獨居在外，徐媽媽今天說「1個女兒，就這樣自己住在外面3年，每次都要去醫院取藥才能透過窗戶見她」，如今終於能近距離接觸女兒，徐媽媽因此緊緊抱住徐意惠。

徐意惠說，但自己天天身著厚重防護衣到處支援，密不透風的隔離衣內，每件衣物都濕透，縱然她有專業知識和技術面對高風險與沈重的工作，但父親因病在家休養，不敢貿然回家，就怕家人染疫。

在內科加護病房的護理師葉書秀及3位姊姊都在台東馬偕醫院服務。葉書秀憶及，1位老人病危送醫，但當時疫情十分嚴峻，家屬又一直想探病因規定受阻，可惜的是，老人家不久即病逝，自己詢問過院方後、家屬願意承擔染疫風險才順利入院為老人家洗頭、洗澡，「當時幫忙協調，事後幫老人洗頭、護理，我認為是應盡的責任，事後家屬前來道謝才體認到這是家屬對父親臨終盡孝的大事。」

隨著疫情趨緩，今年的國際護師節格外有意義，台東馬偕護理部主任曾令君細數1000個日子中的點點滴滴，充滿汗水與淚水，也充滿恩典與成果。她特別提到這疫情爆發之初，令她最感動的是護理人員都沒提離職，展現了全院同心合一的團結力，共同經歷這段艱辛歲月。

院長王功亮肯定醫護在這3年來的辛勞，他提到大家有幸在這場世紀的瘟疫，參與預防及救命的工作，這正是身為醫護最有價值的展現。