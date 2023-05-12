宜蘭縣陳姓男子去年11月間騎車行經三星鄉大洲路時，為閃避路面一處14公分深的坑洞不及而摔倒，導致受有鎖骨骨折的傷害，陳男請求縣府賠償41.9萬元，案經宜蘭縣政府國家賠償事件處理委員會審議後，核算縣府賠償金額為33.5萬元，這也是近2年首件縣府同意賠償的案件。

今天（12日）宜蘭縣議員陳福山質詢祕書處國賠案件數，祕書處回應去年向縣府請求國賠有7件，當中2件移轉給鄉鎮公所，5件縣府拒絕賠償；今年迄今有2件，1件拒絕賠償，1件縣府認為道路設施欠缺，賠33.5萬，才讓這起國賠案曝光。

請求國賠的陳姓男子當時騎乘機車，由北往南方向行駛三星鄉大洲路，但因路面有一處長寬各約40公分、深達14公分的坑洞，閃避不及摔倒受傷，經送醫後，醫生診斷傷勢為左側鎖骨骨折，因此住院6天，看護照顧達2個月之久。

陳男請求的賠償金額，除了工作損失項目外，其餘請求項目的賠償金額均同意全數列計。委員會依據警方的事故調查等資料，陳男與縣府分別負擔20％、80％的過失責任。依據過失責任，陳男請求的賠償金額乘於80％，核算縣府賠償33.5萬餘元。後續縣府祕書處法制科將依據委員會審議結果，與陳男協議賠償。