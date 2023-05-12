由於亞太地區的強勁成長推動，上季銷售按固定匯率計算大增了22%。

集團主席ohann Rupert在聲明中說，中國市場表現得更好了。

受益於中國業務強勢回歸，此前LVMH集團和愛馬仕也分別公布上季全球銷售大增17%和23%。

Vontobel分析師Philippe Bertschy說，歷峰的銷售，超出了市場最高的預期。並且，隨著售價的上升，強勁品牌的表現，也突顯出兩極化發展；「具有標誌性產品的強勢品牌，以及較弱品牌之間的分化仍在持續，並在最近幾個月的高通膨之下而加劇分化」。

歷峰還將每一個「A股」和每10個「B股」的年度股息，分別調升到2.5瑞郎。

歷峰還宣布，將回購最多1000萬股「A股」，約占股本的1.7%。

按實際匯率計算，第四財季銷售增長了19%，來到歷史新高的199.5億歐元(約219.6億美元)，高於分析師預期的196.4億歐元。

在亞太地區，上季銷售成長了25%，達到23億歐元。

歷峰股價周五早盤大漲7.3%，報160.4瑞士法郎，股價創歷史新高。