中信兄弟10日進行教練團異動，休兵1天後今天在府城與統一獅進行3連戰，系列賽首戰也是新任總教練彭政閔執教初登場。除了首波公布的人事異動外，12日又有教練團職務調動，原一軍牛棚教練林恩宇改任二軍投手教練，他的職務由艾迪頓接任。

兄弟10日首波教練團異動，當時是原副領隊兼農場主管彭政閔，轉任一軍總教練；原二軍總教練林明憲，轉任一軍野手統籌教練；原二軍投手教練王建民，轉任一軍投手教練；原二軍投捕教練王竣杰，轉任一軍投捕教練；原一軍總教練林威助，轉職球團海外發展顧問；原一軍投捕教練陳智弘，轉任二軍總教練；原一軍打擊/內野統籌教練平野惠一轉任農場野手發展總監；原一軍投手教練佛斯特轉任農場投手發展總監。

今天在台南賽前看到艾迪頓在牛棚指導投手，領隊劉志威也坦言又有教練異動，「基本上教練團組成都會尊重總教練安排，另外第2點我們也會去看培養的教練在每個階段要去負擔的責任，會做異動都是綜合考量，球隊也不是第1次作一、二軍教練調整。」

至於2位外籍教練平野惠一與佛斯特，是因為「恰總」接任一軍教頭，農場部分需要有人負責，劉志威說：「因此在整體規劃下就安排他們2位負責投打，但具體農場要負責是只有二軍，或是一、二軍都有這些細節都還在談。」他也否認2人即將離台的傳聞，「目前都還留在台灣。」