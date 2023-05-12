一名網友爆料，台北一名屋主日前把女兒養的2隻幼貓放在門口，後來一名住在附近的男童上前逗玩貓後，就說因為自家的貓不見了，希望屋主能把貓送他，屋主拒絕後，就把貓留給家中友人看顧並出門，沒想到男童的父母之後就到家中「直接搶走小貓離開」，目前屋主已報警，小貓仍不知去向。

「沒想到台北市竟然會發生一家人侵門踏戶，上門搶奪寵物貓這樣的事」，該網友在臉書「爆料公社」發文，一名屋主把女兒養的2隻幼貓裝在箱子內，放在門口，由一名泰國籍友人看顧著，後來有名男童經過靠近住家逗玩小貓，男童稱自己家中的貓不見了，希望屋主可以將貓送給他。

男童逗玩貓後，說因為自家的貓不見了，希望屋主能把貓送他，屋主拒絕後，沒想到男童的父母之後就到家中「直接搶走小貓離開」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說，屋主當下拒絕男童請求後，便把貓交給泰籍友人，自行出門工作，沒想到過一會兒，男童的父母竟出現「圍著泰籍友人，聯手將小貓硬生生搶走」，該友人無力抵抗只能拍照存證，後來屋主得知對方身分到對方住家理論，對方不但不還貓，還惡言相向。

該網友說5月9日案發當天已經報警，警方已侵佔罪嫌受理報案，目前小貓仍不知去向，原PO痛批「大白天會發生搶取豪奪的事件，而且竟然在小朋友面前做最壞的示範」；其他網以留言「太扯了吧，全家從老帶著小搶貓，真的是最壞的教育」、「真是一個家庭教育良好的家長，以後他家的東西看喜歡我們都可以搶，然後跟他們比大聲就好」、「告死他們！在小孩面前搶人家的寵物？」