王國禧原本到明年2月才會屆齡退休，但上月底前董座陳昭義轉換跑道至國營會任副主委，卸下台糖董事長，就傳出王有意與陳昭義共進退，加上他母親年事已高，考量多陪伴家人，因此決定提早退休，經濟部多所慰留，但王辭意堅定，因此經濟部勉予同意。

新董座楊明州才剛接下台糖董座，經濟部期盼由熟悉台糖業務4位副總內升，協助其儘速熟稔台糖業務，依經濟部及所屬機關事業機構遴派公民營事業與財團法人董監事及其他重要職務管理要點規定，要升任總經理需副總任職滿2年，因此僅黃進良、陳立人2位副總符合資格。

最後，考量黃進良明年將屆齡退休，經濟部決指派陳立人出任台糖新任總座，目前已將人事案呈報行政院核定中，預計政院下周可望核定。陳立人在陳昭義二度鳳還巢回任台糖董座時被陳昭義提拔出任副總，由於有管理台糖資產背景，以台糖目前擁有土地眾多，且常需配合政策發展考量，對業務也十分嫻熟，外界認為適才適所。

陳立人為政大地政系碩士，曾任台糖資產營運處長、總經理室特別助理、高雄區處經理、資產營運處副處長、資產營運處組長等職務。

台糖董事長一職早有各路人馬都有興趣，傳出前台糖董座黃育徵、余政憲等人都在爭取名單中，最後由英系高雄市長陳其邁推薦的高雄前代理市長楊明州出線，而余政憲也成為台糖的新任董事。