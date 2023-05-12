大陸網紅周揚青2020年拋出前男友羅志祥劈腿、多人運動等核彈級猛料，並承認9年情斷後，一舉一動成為眾人的焦點，近來除了深耕自媒體行業，也經營服飾潮牌，生活過得很充實。日前周揚青罹患新冠肺炎，在家休養數天，未料康復之後在機場通關時，臉水腫到人臉辨識系統都認不出來，讓她相當無奈。

周揚青日前透露染上新冠肺炎，出現肌肉痠痛、頭痛、全身無力、鼻塞等不適症狀，經過多天休養，好不容易由陽性轉陰性，因為已安排好的行程，因此她必須搭飛機去工作，今(12日)她過機場安檢時，人臉辨識系統多次辨別不出她的臉。此時，工作人員找來另一位工作人員進行人工識別，看了一眼身分證、再看她的臉，只好要求她提供身分證字號。

周揚青為此崩潰哀號：「我的臉已經腫到面目全非成這樣了嗎？」引來網友詢問：「這麼離譜嗎？」周揚青則回覆：「嗯，真的很離譜，我全身腫到感覺不是自己的」，另有網友關心：「這麼快就要工作了嗎？身體怎麼樣了」，周揚青也無奈交代病情：「不怎麼樣，但是提前定好的工作不能不做」，積極過好每一天。

見此，網友們看了非常心疼，紛紛回應：「跟妳說了請在家睡夠14天」、「姊姊味覺、嗅覺恢復了嗎？別太累了啊，得注意休息」、「我這兩天也感冒，全身又腫又痛，眼睛睜得都費勁」、「哈哈再腫我們也認得出妳」、「不是吧這太離譜了」、「那台機器該檢討一下了」。