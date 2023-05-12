國際護師節聯合慶祝大會11日下午在台北市國際會議中心舉辦，林口長庚醫院護理副部主任林秋子於全國多位參賽者中脫穎而出，獲得「台灣傑出護理人員專業貢獻獎」，她也是知名暢銷書「待宵花：阿祿叔的八二三」主角阿祿叔的女兒，由於從小耳儒目染父親823炮戰雙眼失明長期住院經驗，因為尊敬終身失明的父親，從小立志白衣天使，「救死扶傷」是她一生執著的大願。

林秋子感恩長庚醫院在其年幼時對於父親眼角膜移植可行性評估，職志於長庚醫療體系服務。她由基層護理服務深耕，從事臨床護理服務長達40年，致力於推動臨床護理品質提升，多項臨床作業品質改善榮獲國家品質獎項，例如今年帶領團隊獲臨床照護組銀獎暨標章的「I-LIFE再造活力人生～關節置換病人之優質照護」，提供台灣大宗高齡病人關節置換優質服務。

近年疫情高峰時，林秋子除了積極應變規劃執行院內外防疫照護外，更義無反顧二度擔任副指揮官緊急於深坑海灣酒店成立深坑檢疫所，收治近千名確診個案以緩衝北部重症醫療量能，並導入全台第一家「遠距關懷虛擬病房平台」，建立社區遠距防疫優良典範及紓緩居家照護負荷，並且撰寫「疫啟健康生活」電子書提升民眾防疫健康識能。她果敢的行動、剛強決心，完全和她的父親一模一樣。

此外，培育多元臨床護理優秀人才也是林秋子致力的目標之一，她長年推動全國性護理教育業務，提升護理人才素質，首推手術專責護理師、教學護理師及護理臨床專家等，擴展多元護理專業角色，積極推動產學合作與護理人員留任措施，促進護理教育與實務整合。無論在臨床服務或教學領域，她總是扮演護理專業最溫暖的推手，不斷帶領團隊成長與變革，榮獲「台灣傑出護理人員專業貢獻獎」實至名歸。

這份殊榮是對護理專業人員的莫大肯定與崇高榮譽，林秋子表示，「責任的承擔能豐富自己生命的強度，我珍愛自己護理執業的價值！榮獲肯定得以告慰先父的期待，也讓全家人以我為榮，更不負機構的培育。」她說，「獲獎是所有團隊夥伴們一起用心經營的成果，也是對自身的鞭策和激勵，未來將持續帶領團隊不斷創新努力，營造更優質有效護理，守護民眾健康，展現台灣護理的驕傲。」

台灣傑出護理人員獎是由兩大護理組織「台灣護理學會」與「中華民國護理師護士公會全國聯合會」合辦，主要是獎勵在護理專業發展有傑出貢獻，或長期服務奉獻於基層及資源匱乏地區或特殊群體之護理人員，以彰顯護理於提昇全民健康之具體貢獻。