國資圖創立於1923年，邁入百年歷史，此為台灣省立台中圖書館時期照片。（國資圖提供／陳淑芬台中傳真）

走過百年歷史的國資圖，見證紙本到數位的時代變遷，新總館於2013年更名「國立公共資訊圖書館」。館方今天表示，百年館慶活動將於13日登場，推出「圕裡的圖書館介紹－台中州立圖書館」展覽、「限定百年紀念借閱證」、「百年版館藏章」、「讓書回家－期間限定還書免罰」等活動，邀請民眾參加百年生日派對。

國資圖創立於1923年，歷經台中州立圖書館、台灣省立台中圖書館、國立台中圖書館等時期，新總館於2012年啟用，於2013年1月1日更名「國立公共資訊圖書館」，邁入百年歷史。

國資圖館長馬湘萍表示，圖書館提供安靜、溫馨、知識與學習的空間，成為民眾生活的第三空間，希望百年館慶能展現圖書館的價值和文化底蘊，未來將繼續為民眾帶來更好的服務和體驗。

百年館慶活動豐富多元，推出「期間限定百年紀念借閱證」和「百年版館藏章」獨特的紀念品，還有「讓書回家─期間限定還書免罰活動」鼓勵讀者歸還逾期館藏，「國資圖幸福5比見面會」、「百年生日專屬拍貼活動」及「生日市集－職涯探索活動」。

總館三樓有「圕裡的圖書館介紹－台中州立圖書館」百年館慶展覽，利用館藏讓民眾了解近代圖書館的發展變遷；一樓大廳推出百年館慶「文具島大冒險」特展，以「文具」、「文創」及「設計」為主題，打造探索冒險情境來認識文具發展。