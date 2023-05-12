林口長庚護理部副部主任林秋子。（圖／林秋子提供）

左起小弟、大弟、秋子、母親、父親、三姐和大姊。（圖／林秋子提供）

112年國際護師節聯合慶祝大會於今(11)日下午在臺北市國際會議中心舉辦，蔡英文總統親臨頒獎表揚台灣傑出護理人員。林口長庚醫院護理副部主任林秋子於全國多位參賽者中脫穎而出，是長期深耕於臨床第一線的獲獎人，她也是知名暢銷書「待宵花：阿祿叔的八二三」主角阿祿叔的女兒，由於從小耳儒目染父親823炮戰雙眼失明長期住院經驗，因為尊敬終身失明的父親，從小立志白衣天使，「救死扶傷」是她一生執著的大願。

林秋子副部主任感恩長庚醫院在其年幼時對於父親眼角膜移植可行性評估，職志於長庚醫療體系服務。她由基層護理服務深耕，從事臨床護理服務長達40年，致力於推動臨床護理品質提升，多項臨床作業品質改善榮獲國家品質獎項，例如今年帶領團隊獲臨床照護組銀獎暨標章的『I-LIFE再造活力人生～關節置換病人之優質照護』，提供台灣大宗高齡病人關節置換優質服務。

近年COVID-19疫情高峰時，林秋子副主任除了積極應變規劃執行院內外防疫照護外，更義無反顧二度擔任副指揮官緊急於深坑海灣酒店成立深坑檢疫所，收治近千名確診個案以緩衝北部重症醫療量能，並導入全台第一家「遠距關懷虛擬病房平台」，建立社區遠距防疫優良典範及紓緩居家照護負荷，並且撰寫「疫啟健康生活」電子書提升民眾防疫健康識能。她果敢的行動、剛強決心，完全和她的父親一模一樣！

此外，培育多元臨床護理優秀人才也是她致力的目標之一，她長年推動全國性護理教育業務，提升護理人才素質，首推手術專責護理師、教學護理師及護理臨床專家等，擴展多元護理專業角色，積極推動產學合作與護理人員留任措施，促進護理教育與實務整合。無論在臨床服務或教學領域，她總是扮演護理專業最溫暖的推手，不斷帶領團隊成長與變革，榮獲「台灣傑出護理人員專業貢獻獎」實至名歸。

這份殊榮是對護理專業人員的莫大肯定與崇高榮譽，林秋子副部主任表示，「責任的承擔能豐富自己生命的強度，我珍愛自己護理執業的價值！榮獲肯定得以告慰先父的期待，也讓全家人以我為榮，更不負機構的培育。」她說，「獲獎是所有團隊夥伴們一起用心經營的成果，也是對自身的鞭策和激勵，未來將持續帶領團隊不斷創新努力，營造更優質有效護理，守護民眾健康，展現台灣護理的驕傲。」

台灣傑出護理人員獎是由兩大護理組織「台灣護理學會」與「中華民國護理師護士公會全國聯合會」合辦，主要是獎勵在護理專業發展有傑出貢獻，或長期服務奉獻於基層及資源匱乏地區或特殊群體之護理人員，以彰顯護理於提昇全民健康之具體貢獻。