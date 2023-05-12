經濟部12日在大台南會展中心舉辦「溫暖及時產業及中小企業升級轉型措施」南區聯合說明會，吸引約450家廠商代表參加，現場交流相當熱絡。台南市長黃偉哲出席說明會，與經濟部長王美花、工業局長連錦漳、中小企業處長何晉滄等人交換意見，希望能帶動更多台灣中小企業升級轉型，同步符合國際要求，也讓國內產業體質更強健。

經濟部12日舉辦「溫暖及時產業及中小企業升級轉型措施」南區聯合說明會，吸引約450家廠商代表參加。(台南市新聞及國際關係處提供)

經濟部長王美花在說明會開場致詞時表示，為了讓全國中小企業都能了解這一波措施，經濟部特別在北中南都舉辦了說明會，希望能帶動更多台灣中小企業升級轉型，同步符合國際要求，也讓國內產業體質更強健。

黃偉哲提到，歐盟通過2026年開始徵收碳關稅，這並不只與大廠商相關，也會連帶影響到大廠商供應鏈中的中小企業，如果無法達標，就會被迫離開產業鏈。

黃偉哲希望藉著這一波機會，輔導、支持更多中小企業業者進行工廠升級、器械與設備更新，同時也呼籲業者引入屋頂綠能等相關綠色能源措施，達到減碳，尤其台南作為全國的綠色能源的推動績效最好的縣市，目前申請備案量已經到達3.97GW，未來還會持續推動。

黃偉哲感謝12日所有參加說明會的廠商，也期勉所有人共同努力，「國家經濟以及產業發展，都不是一個人的，是大家的，需要大家一起來。」