曾到北京參加選秀節目的21歲練習生Lisa，近日在香港談話性節目《晚吹—戀講嘢》提到，當時被一個「江湖大佬」英雄救美，之後就被迷得團團轉，還獻上初夜，沒想到回香港後被冷暴力，初戀就這樣畫上句點。

Lisa透露2年前本來要去北京參加選秀節目，但最後節目沒拍成，她在當地短暫停留的時候，在夜店被搭訕時，有一位大她2、3歲的帥氣「江湖大佬」出手解救，兩人因而相識，之後經常一起外出，大佬身邊的兄弟也會開玩笑喊她嫂子，並說「沒看過大哥對女生這麼好」，讓她越陷越深。

此外，Lisa在當地生活遇到困難，或是被公司開除暫時沒地方住，大哥都二話不說相助並收留她，雖然期間對方都有表示想發生關係，但都遭到Lisa拒絕，直到她要離開大哥家前的最後一晚，對方突然說「其實這樣過也不錯，不如妳跟我回老家結婚，我養妳」。

Lisa在節目《晚吹—戀講嘢》分享瘋狂初戀經驗。（影／取自YouTube／ViuTV）

而Lisa當下聽完後相當感動，因此被愛意蒙蔽雙眼，並獻出初夜，甚至一晚翻雲覆雨7次，讓主持人聽了都相當震驚。不過後來Lisa發現大哥有另一支手機，裡面都是和不同女生的親熱影片，但她想著自己有機會改變對方，沒想到回到香港後，對方就對她冷暴力，讓她無奈自嘲「那時候就被鬼遮眼吧」，初戀也就次告終。