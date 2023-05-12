Honda與勞斯萊斯在建國陸橋發生車禍，初估維修費破百萬。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

勞斯萊斯車頭左前方撞毀，初估維修費破百萬。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

勞斯萊斯車頭左前方撞毀，初估維修費破百萬。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

Honda右側車門凹陷。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄今日上午發生「恐怖」車禍，60歲曾姓女駕駛開著Honda轎車，行經三民區建國陸橋時，疑左轉彎換錯車道，後方剛右轉的34歲駕駛黃姓女駕駛煞車不及撞上，造成曾女右側車門凹陷、黃女左車頭撞毀，但令曾女臉綠的是，黃女駕駛為勞斯萊斯Ghost 2021年出廠，售價超過2200萬，光是維修費初估就要百萬，詳細肇事原因，待警方後續釐清。

今日上午10時35分許，曾女駕駛Honda轎車行經三民區建國陸橋，因要往右轉彎，疑似不慎換錯車道，令後方剛右轉、正常駕駛的黃女煞車不及撞上，造成曾女轎車右側車門凹陷，而黃女的左前車頭撞毀。

三民二分局警方獲報到場測繪，當駕駛皆未受傷，但令曾女臉綠的是，黃女駕駛為勞斯萊斯Ghost車款，2021年出廠，市價至少2200萬元，光是車頭撞毀，維修費出估破百萬。

警方初步研判曾女駕駛左轉彎後未駛入內側車道，違反道路交通安全規則第102條1項8款，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。