林羽葶（左起）、葉家妤、王中平出席記者會。（華視提供）

由藍葦華、林玟誼、楊小黎、陳子強、廖苡喬主演的華視、公視台語台《欺妻49天》今（12）日舉行開播記者會。男主角藍葦華首次挑戰「鬼怪」角色，外表一本正經的他，私下竟有不少耍寶行徑，反差萌魅力讓工作人員直呼「太可愛！」卻讓劇中老婆大人林玟誼受不了：「跟他對戲可能會換來很多瘀青，不是被家暴，而是為了避免笑場，我要猛捏自己大腿。」

楊小黎和林玟誼在劇中演閨蜜，2人私交已有10年演來自然，甚至有好幾場戲是一對到眼就想哭。王思佳假包疑雲鬧得沸沸揚揚，閨蜜之間會聊包包嗎？2人笑說不會在自己身上找到精品的影子，都是背帆布包，楊小黎妙回：「有的話都是借來的，借來的應該就不會是假的。」藍葦華也沒有買過名牌包送老婆，母親節、生日都霸氣直接包紅包，今年也有包給岳母、媽媽，有6位數字？他回笑：「你當我賺很多？」

陳子強也不會買名牌包送女友，但他認為就算朋友送的是假包，只要有心他也可以接受。他和女友陳以仁穩交9年，2020年的愚人節他曾在身分證上貼上女友名字，被問和女友已經登記結婚？他面露無奈搖頭說：「不要再問清朝的事情，那已經很久了，低調低調，沒有沒有。」他的兒子考上國立大學，陳子強笑說很高興，兒子也是考上了才跟他報喜訊。

吳政迪、廖苡喬、翁家明3人在劇中有吻戲。（華視提供）

楊迦恩（左起）、 元六、向娃、方駿、莊岳出席記者會。（華視提供）

廖苡喬在劇中演「慾女」和翁家明、吳政迪都有激烈吻戲。吳政迪表演講求逼真，拍吻戲前有先和女方溝通哪裡可摸、哪裡不可摸，還預告「等一下我會認真親妳喔。」廖苡喬也大方回應：「我不要口水就好。」沒想到開拍時吳政迪吻得超投入，廖苡喬羞說：「他已經在吃我的嘴巴。」遭虧像貪食蛇，以後可能會走馬景濤浮誇派路線。

《欺妻49天》以「生死限時，珍惜所愛」為主軸，以喜劇視角探討生死議題，增添人、鬼、神的逗趣互助情節，刷新對「珍惜」的定義。5月14日起，每周日晚間8點公視台語台、晚間10點華視頻道首播。