鄭博元（左起）、金亨駿、吳相昊、林伯駿、郭在容、鄭人豪、馬天宗、彭小刀、林科文合體亮相。（羅永銘攝）

日前與釜山國際電影節簽約合作的風度影業，12日總部盛大開幕並舉辦發佈會，擁有韓國3大影展全壘打經驗的風度影業韓國分公司顧問金亨駿、《我的野蠻女友》導演郭在容、《模範計程車》編劇吳相昊3位大咖均到場出席，並宣布明年開拍由吳相昊執筆編劇的電影《天堂計畫》，透露希望該片能讓台灣演員擔綱主演。

郭在容非常資歷，代表作有《我的野蠻女友》。（羅永銘攝）

郭在容表示，雖然大家看不出來台灣跟韓國影視產業的交流，但其實大家都會互相參考彼此的作品，有了風度影業，以後就會是檯面上的合作。吳相昊帶來作品《天堂計畫》跟風度合作，透露最初接到金亨駿的通話內容，是《模範計程車》剛播完的時候，「金亨駿說他需要我的劇本，要做出比在韓國更好的作品，他說一定要台灣，所以我就過來了，這就是我的期待！」

吳相昊帶來作品《天堂計畫》，跟風度展開合作。（羅永銘攝）

《天堂計畫》是一部愛情電影，男主角是無惡不作的惡男，女主角則是非常善良的人，男方想在死前能跟這個女生一起上天堂，進而出現反轉劇情。吳相昊表示，台灣電影對於愛情浪漫橋段的掌握非常厲害，「不知道台灣為什麼做得到、真的不了解台灣怎麼做到的。我雖然是韓國的編劇，但《天堂計畫》是愛情浪漫的劇，這是台灣的強項，來台灣拍攝理所當然。」

《天堂計畫》是風度影業的第一步，預計明年開拍，目前進度到劇本階段，吳相昊說若「不負責任」的講，男主角希望是許光漢，女主角只要是男主角喜歡的人選就行，倘若許光漢不行，就找韓星馬東石來，「這麼大塊頭對一個女生沒輒，感覺會很有趣。」

金亨駿擁有韓國3大影展全壘打經驗。（羅永銘攝）

金亨駿也說出自己對台灣電影產業的觀點，他研究過台灣電影的市場，國片佔比約10分之1，聽起來是劣勢，但其實是有很大的衝刺空間，他說90年代韓國電影也才佔比百分之15，一直到現在佔有率變高到過半，「國片多代表市場變大，並不會瓜分，反而會越滾越大，最重要的是台灣觀眾對國片的信心，希望投資者再大膽一點，而風度就是可以做大膽投資的企業。」

金亨駿過去參與過不少台灣電影製作，包括金馬獎多項入圍的《無聲》，以及陳柏霖、劉冠廷主演的《詭扯》，跟獨立製作電影《醬狗》，他認為台灣是能做出最好的中文作品的出產地，「我們所知道其他講中文的地方，創作有受限制，無法跟台灣比。」所以他當風度影韓國分公司的顧問，並沒有收顧問費，想表示自己的誠意，要認真經營台灣電影市場，更說服吳相昊別以錢為衡量重點，而是以推出好作品為導向。