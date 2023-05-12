興富發建設文心愛悅建案10日塔吊吊臂從高空掉落，砸進中捷軌道，後續列車出發撞上造成1死10傷，台中市議會藍綠議員今天砲聲隆隆要求中捷檢討。議員江肇國更點出，根據中捷報告，事件中死亡的人權學者林淑雅在列車撞到後過了51分鐘才被發現，延誤搶救時間。中捷公司總經理莊明聰則回應，sop確實沒規範要檢查車廂外，會再檢討。

江肇國說，中捷公司今提供的報告顯示列車在12點27分45秒撞上掉落在軌道上的吊臂，罹難的人權學者林淑雅竟到13點16分才被發現，13點18分相關人員才下軌道搶救，顯示現場清查不確實，若把握黃金救援時間，說不定能避免憾事。

中捷總經理莊明聰坦承，現有標準作業流程SOP遇事故後只檢視車廂內，車底下空間未列檢查範圍，「會檢討改進」。

江肇國痛批，中捷事發後只針對「車廂內」的乘客清查搶救，根本沒有徹底檢查車廂外、軌道上的狀況，現場應變作為根本不及格，且這麼重大的案件，第一時間現場指揮官竟是豐樂公園站的站長，到下午1點35分才改由南段的段長擔任，難道其他高層到現場都是去作秀的嗎？

國民黨市議員黃健豪說，非常不可思議，他是非專業人士聽到這種事都覺得很誇張，竟有人被撞到車底下卻未能第一時間發現，拖51分鐘才搶救。

莊明聰坦言，現有的標準作業流程中，在列車遇事故斷電、列門門打開後，流程只檢查「車廂內」，車廂外及底下、底盤未列檢查範圍，中捷會檢討改進。