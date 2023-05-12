新北市汐止分局汐止派出所於去年12月31日及今年4月2日間分別受理民眾洪女（59年次）及劉女（55年次）在汐止區中正市場皮夾遭竊案，被害人分別損失現金25,000元及13,000元，雖市場人潮擁擠，警方仍積極調閱市場周邊畫面逐一過濾，經交叉比對後鎖定一名潘姓女子（70年次）涉有重嫌，並於追查多日後在轄內新台五路二段與福安街口成功緝獲犯嫌。

犯嫌得手後步行離開畫面。（圖／警方提供）

犯嫌得手後步行離開中正市場前往火車站畫面。（圖／警方提供）

去年12月31日被害人洪女返家後接獲台北市大直派出所通知，其遭竊皮夾遭計程車司機拾獲，皮夾內僅剩洪女證件，現金已不翼而飛，遂警方向司機進一步釐清案情，經循線調查發現一女性犯嫌當日上午10時許自汐止區大同路二段搭乘該車逃逸，並至基隆市中正區正義路一帶下車步行離開。

另案被害人劉女則是於4月2日9時許，至中正市場購物付錢時發現皮夾不見，立即至派出所報案，經員警受理並立即調閱周遭畫面追查，發現本案與去年12月31日至轄內行竊之嫌疑人均同一人所為，經查潘姓女嫌於被害人身邊遊走徘徊，伺機而動，待竊取得手後迅速逃離，步行至汐止火車站搭乘火車逃逸。

警方彙整相關犯罪事證向基隆地方檢察（及法院）聲請拘票及搜索票獲准後，持續掌握潘嫌行蹤，並於4月16日17時許，在汐止區新台五路二段與福安街口攔查潘嫌配偶所騎乘之普重機車，於上開時、地成功拘提潘嫌到案，並現場查扣IPhone13智慧型手機一支等證物，潘嫌因生活缺錢花用而心生歹念，最終仍逃不過警方法眼，全案訊後依竊盜罪嫌移請基隆地方檢察署偵辦。