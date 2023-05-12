財政部中區國稅局彰化分局表示，被繼承人生前為要保人，以他人為被保險人及受益人的保險，於被繼承人死亡時，該保險保單價值屬具有財產價值的權利，尚不符合保險法第112條所指「保險金額約定於被保險人死亡時給付於其所指定之受益人者，其金額不得作為被保險人遺產。」
故某甲之父生前為某甲投保的保單價值仍屬被繼承人遺留財產，應依法併入其遺產總額。
父母生前替子女投保，應列入遺產總額申報。中區國稅局近日接獲一例，某甲父親生前替某甲投保（要保人為某甲之父，被保險人為某甲，受益人為某甲之母），在某甲之父過世後，該保單仍應列入遺產總額申報。
財政部中區國稅局彰化分局表示，被繼承人生前為要保人，以他人為被保險人及受益人的保險，於被繼承人死亡時，該保險保單價值屬具有財產價值的權利，尚不符合保險法第112條所指「保險金額約定於被保險人死亡時給付於其所指定之受益人者，其金額不得作為被保險人遺產。」
故某甲之父生前為某甲投保的保單價值仍屬被繼承人遺留財產，應依法併入其遺產總額。
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