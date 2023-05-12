財政部中區國稅局彰化分局表示，被繼承人生前為要保人，以他人為被保險人及受益人的保險，於被繼承人死亡時，該保險保單價值屬具有財產價值的權利，尚不符合保險法第112條所指「保險金額約定於被保險人死亡時給付於其所指定之受益人者，其金額不得作為被保險人遺產。」

故某甲之父生前為某甲投保的保單價值仍屬被繼承人遺留財產，應依法併入其遺產總額。