其中內政部移民署國境事務大隊負責旅客證照查驗工作，移民官必須與各國入境旅客密切接觸，染疫風險尤大，由移民署國境事務大隊大隊長陳建成為第一位受獎代表。

移民署表示，回顧這三年多的國境防疫工作，從疫情初期風聲鶴唳，到今年趨緩逐漸穩定，每一位身處前線的移民官皆兢兢業業，密切配合指揮中心防疫政策，全力守護國家大門。

移民署表示，未來也會持續落實國境把關工作，以專業的態度及親切的服務來執行入出境證照查驗程序，維護境內國人安全。