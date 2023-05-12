永慶房屋經紀人陳懷德表示，曾有民眾委託房仲賣房，該名房仲業者卻拿一年前的成交資訊，低估超過300萬元的房價。陳懷德提醒消費者，要避免遭到不肖的房仲業者從實價登錄中操弄資訊，最簡單的方式就是多比較各家房仲業者資訊，就能揪出不肖的房仲業者。

他回憶，2022年年中，有一名屋主親自上店，說明自己想要出售自己在內湖區的房子，因此想來了解一下行情。屋主表示，該房屋約為48坪，是電梯大樓型產品，也有停車位。

陳懷德整理好周遭行情資訊和社區特色優勢後，向屋主分析，類似的房屋在市場行情下，每坪單價大約坐落在66～70萬元之間。據此推算，房屋大概有3170萬至3360萬元的價值，再加上250萬元的停車位，房屋總價可訂在3,420萬元至3,610萬元之間。陳懷德同時也提供「誠實房價報告書」，給屋主參考房屋周遭行情資訊。

聽完陳懷德的分析後，屋主表示自己有找其他房仲協助估價，但是該名房仲業者表示房屋行情只有62、63萬元的水準，加上車位總價估計只有3,260萬元。而且對方提供的行情資料，也都沒有單坪66～70萬元的成交行情，反而是61～63萬元的資料，為何會有如此差異？

陳懷德看過其他房仲提供的資訊後向屋主解釋，該名房仲提供的成交行情資訊都是真的，但都是2020年的舊資料，而自己提供的都是近期的成交行情，所以才會有這樣子的差別。考慮最近幾年來，房屋周遭已有10%～15%的房價漲幅，若是按照該名房仲業者的估價賣房，屋主恐怕會虧損高達300萬元。

屋主此時才恍然大悟，也因為陳懷德的完整分析，讓屋主決定給陳懷德協助售屋。接受屋主委託的陳懷德，靠著永慶房屋的「團隊聯賣」優勢，在一個月內就成功幫屋主以每坪69萬元的水準找到買家，加上250萬元的停車位，以總價3,560萬元成功售出。順利交屋後，屋主一直向陳懷德道謝，屋主表示，要是當時沒有多上門請教、詢價，自己恐怕就要虧損300萬元了。

陳懷德指出，房屋估價考量的條件非常多，從房型、坪數、格局、樓層、屋齡、座向，一直到公共設施、生活機能、交通學區、房市動態、經濟前景等等，諸多因素都會影響房價。這也使得部分不肖房仲在幫屋主估價時，透過選擇性隱藏房屋的有利條件，刻意估低屋主的房價。接著再聯手投機客以低價購入，然後轉賣給第二手買方，讓投機客賺差價、不肖房仲則賺兩次服務費。

陳懷德提醒，為避免房仲在估價時操弄房價，消費者一定要多比較各家房仲業者的估價資訊，並請業者提供實價登錄行情，才能從中判斷業者是否誠實提供房市資料。

永慶房屋為了保障消費者權益，推出諸多誠實服務。除了有詳實的「誠實房價報告書」之外，還有「真房價保證」宣示不炒房不賺差價，如有違反相關規定，最高賠償賣方4倍服務費、買方400萬元。永慶房屋會持續以「先誠實再成交」的理念，服務每一位消費者。