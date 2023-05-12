大國鋼首季稅後純益7.56億元 EPS為0.73元 18:042023/05/12 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國扣件通路大廠大國鋼(8415)首季財報衰退，營收66.35億元、年增6.36％，稅後純益7.56億元、年減42.24％，每股稅後純益0.73元，低於去年同期的1.27元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不敵景氣逆風 陽明Q1獲利大減95％ EPS不到1元 春雨第一季EPS 0.22元 樂觀看後市 美而快第一季純後純益0.42億元 每股稅後純益1.06元 #大國鋼 #稅後純益 #扣件 #EPS #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 《熱門族群》裕融集團再投近60億元現增新安東京 首季EPS各自表述 08:182023/05/12 財經 《電腦設備》廣積首季EPS1.87元、同期次高 三重廠升級拚增5成產能 08:182023/05/12 財經 聯發國際Q1毛利大增10% 稅後淨利創同期新高 16:222023/05/12 財經 《鋼鐵股》春雨首季EPS0.22元、創10季低 樂觀看待後市 08:082023/05/12 財經 美因應氣候危機 拜登提新計畫遏制電廠碳排 17:212023/05/12 國際 《觀光股》聯發國際Q1獲利寫同期高 今年拚展逾50家店 16:392023/05/12 財經 美海豹部隊利器加持 迷你新潛艦月內發威 11:312023/05/12 軍事 美國發現中概股審計有缺陷 中證監：屬正常及有助會計師整改 10:492023/05/12 兩岸 座墊桿出現瑕疵 派樂騰召回220萬輛飛輪車 07:352023/05/12 財經 《國際產業》5月初來第2度 特斯拉調漲Model S/X/Y美國售價 14:282023/05/12 財經 苗栗市大同國小在藝文中心舉辦美術班畢業成果展 14:132023/05/12 寶島 撐過3年疫情 成大醫院護師節自辦草地音樂市集 16:572023/05/12 生活 台積電要小心了！領先地位恐被1危機毀掉 最大痛點曝光 08:192023/05/12 財經 李李仁為他們「拋妻女」 驚曝陶晶瑩遭丟包獨飛美國 13:382023/05/12 娛樂 台灣首例！供應國際細胞治療原料 永笙與美國CytoImmune簽署合作契約 14:542023/05/12 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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