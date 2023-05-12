馬斯克（Elon Musk）週四（11日）透露，他已聘請一位女高層來繼任推特（Twitter）的執行長，據《華爾街日報》援引知情人士的消息稱，馬斯克的相中的人選是美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）的高層雅克里諾（Linda Yaccarino），但網友發現雅克里諾過去曾任世界經濟論壇（WEF）的高層，也出席過達沃斯論壇（Davos）擔任講者，因此雅克里諾這樣的背景引發推特用戶熱議，不過據推特內部員工的說法，真正的人選可能另有其人。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、《每日連線》（The Daily Wire）和《商業內幕》（Business Insider）11日報導，自馬斯克去年以440億美元（約新台幣1.35兆）收購推特以來，他一直擔任執行長，起初他並未透露他選擇了誰擔任這一關鍵職位，不過昨天馬斯克在推特上寫道：「很高興宣布我已經為X/Twitter聘請了一位新的CEO。她將在約6週後上任！」而他自己將轉任執行主席和技術長（CTO），負責「監督產品、軟體和系統運營」。

BREAKING: The New Female Twitter CEO @elonmusk is reportedly talking to is Linda Yaccarino, who according to LinkedIn is currently the Executive Chair for the World Economic Forum—and was Chairman of Advertising at NBC Universal pic.twitter.com/RD9G0d6T10 — TexasLindsay™ (@TexasLindsay_) May 12, 2023

雅克里諾也曾任世界經濟論壇未來工作專案組（WEF Taskforce on Future of Work）的主席，也出席過達沃斯論壇（Davos）對此推特上的網友議論紛紛，熟悉相關議題的讀者看到這裡，應該也已經開始冷汗直流，目前她的領英（LinkedIn）求職履歷社群網路帳號已經把WEF相關經歷下掉了，不過從庫頁存檔中依然能看到她的履歷。

《商業內幕》（Business Insider）則訪問到了推特內部員工，多名內部員工認為，推特「信任與安全」部門主管爾溫（Ella Irwin）才是最有可能的人選，不過究竟會是誰，也只能等到時候才知道了。