因應陽明全球船隊布建規劃與呼應淨零減排，董事會通過5艘LNG動力雙燃料貨櫃船，經公開透明之國際評選招標流程後，獲董事會授權洽談新船簽約建造事宜，以授權簽約總金額8.5億美元（約台幣261億2,900萬元)至美金9.75億元（約台幣299億7,150萬元）辦理後續簽約事宜。

陽明表示，全球市場持續受到俄烏戰火、美國聯準會升息及客戶現有庫存影響，致使需求下降，且第一季航運市場受農曆年節影響，工廠調整出貨計畫及人力配置，以因應市場需求所造成的出貨延遲及作業限制，致使整季營收降低，然而3月產業陸續復工，因此整體營運量略微增加，第一季維持正向營運表現。

根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2023年供給成長為8.3％，需求成長為1.4％，市場依然呈現供過於求局面，但船舶供給面受日趨嚴格的國際環保法規影響，全球航商可能採取降低船舶航速、或加速舊船汰換以符合規定，將有助於供需更趨於平衡。

加上，IMO將於7月討論是否設定更嚴格的溫室氣體排放目標及減碳等議題，對未來船舶供給面可能造成影響。

另外，根據今（2023）年4月份Alphaliner最新資料顯示，全球約有4.4％貨櫃船隊處於閒置狀態，較近期高峰6.4％持續縮減，預期航運市場貨運需求有回溫跡象，如下半年全球供應鏈庫存可持續消化並維持傳統旺季表現，對營運績效將有正面助益；惟地緣政治變化、區域經濟發展及國際環保法規之不確定等因素仍影響全球航運市場，需審慎應對。