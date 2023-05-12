端粽組合，從平價到高價款應有盡有，傳統與創意兼具；口味多樣化，其中以多次獲獎的翠園頂級龍王粽、紅陶上海湯包八寶狀元粽最受歡迎，去年營收突破近200萬元，今年集團旗下包括名人坊、漢來蔬食、糕餅小舖以及漢來美食線上購物商城均推出不同口味的粽子。

漢來美食推出的各款五星粽一直都受到消費者的青睞與喜愛，面對食材大漲，豬肉到干貝等成本漲幅大約為8.5％～13％，也迫使今年漢來端午粽除了漢來蔬食的素粽之外，品項售價皆略為調漲，其中紅陶上海湯包將過往的雙寶粽禮盒改為單一口味，主打八寶狀元粽，加上外包裝升級提升質感，方便顧客自用和送禮，售價漲幅為15％，目前已預訂逾6成。

紅陶的八寶狀元粽採湖州粽的長型包法，選擇糯米、黑糯米、小薏仁、蕎麥、燕麥、大麥片、小米、紅扁豆8種穀類加上少許糯米，包入干貝、蝦米、鹹蛋黃、五花肉和香菇，清爽又不易脹氣。另，高級粵菜品牌名人坊推出的港式懷舊裹蒸粽，個頭飽滿，每顆重達20兩，香而入味的糯米中夾帶著清香的綠豆仁餡，還有鮑魚、五花肉、叉燒、燒鴨等豐富餡料，是極具經典港式風味的特色粽。

同樣是以往媒體評比常勝軍的還有翠園粵菜餐廳漢來店推出的頂級龍王粽，每顆皆重達16兩，料多澎湃，內餡包有先滷製入味的整顆西非鮑、五花肉、干貝、栗子、蓮子、蝦米、鹹蛋黃、香菇等，更大器地加入了獨門XO醬增添香氣，個頭碩大超有料，家庭聚餐二到三人一起享用，分量剛好且吃起來不膩口。

此外，漢來蔬食推出的桂花甜釀豆沙粽，紅豆混合桂花香，滋味不甜膩；而鹹口味的猴頭菇紅藜粽也有豐足香氣與口感層次，嚐來清雅宜人，是常客每年期待的美味。距離端午節尚有一個半月的時間，漢來蔬食粽子銷售達成率已達近7.5成。

除了傳統粽的選擇之外，去年推出廣受好評的糕餅小舖麵包粽，今年一樣推出兩款口味，甜的杏仁紅豆麻吉和鹹的洋蔥叉燒口味，鮮香好吃的麵包粽可以讓不愛吃糯米的客人在過節時也能享受應景的美食，搭配禮袋組合購入，送禮討喜兼具創意和體面。