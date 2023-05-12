另一方面，離岸人民幣12日曾貶破6.96，最低觸及6.9619，截至下午4時45分，離岸價報6.9582，在岸價報6.9495。

人民幣兌美元中間價方面，12日中間價報6.9481，較上一日的6.9101貶值380點。

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