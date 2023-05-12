中興電第一季合併營收攀升至58.41億元、營業毛利15.79億元、營業利益10.26億元，稅前淨利9.62億元、本期淨利7.46億元，淨利歸屬母公司7.44億元、EPS為1.56元，全面創同期新高。

中興電4月合併營收14.31億元，創同期第三高，年減2.28％；前四月合併營收72.73億元，改寫同期新高，年成長17.23％。

中興電表示，台電釋出千億元汰舊換新及強韌電網計畫商機，其中161KV、345KV超高壓氣體絕緣（GIS）開關標案訂單市占率達85％。其中345KV超高壓GIS開關訂單全由中興電包辦，目前平均每兩周就會接獲台電強韌電網計畫訂單，目前逐月穩定增長，GIS及統包工程在手訂單總計270億元以上。

中興電指出，中興電林口廠原有2座GIS工廠，為消化GIS開關訂單，去年及今年持續擴建新廠，今年2月新增1座工廠，目前達7座工廠，7月再新增1座，總計8座。年產能將從26億元增至95億元，未來有機會上看百億元。

此外，中興電規劃今年下半年將氫能事業分拆，將以華亞科技園區的氫能生產基地作為示範工廠，技術作價方式，與印度及美國當地廠商合作生產氫燃料電池。也接獲美國電信業者氫燃料電池模組訂單，期望今年氫能事業營收可倍增。

中興電看好電動車充電樁及充電站運營商機，也由嘟嘟房停車場事業出面建置電動車充電樁，去年起加大在全台布局電動車快慢充的充電樁力道，預計3年內建置200座充電樁。中興電停車廠事業去年營收約18億元，預估今年營收可突破20億元，著手規劃下半年進行分拆。