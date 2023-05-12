此平台結合生成式AI技術可快速生成撰寫教案腳本，再運用No code語音互動溝通、相關動作等功能，在30分鐘內就能完成AI虛擬病人互動教案，大幅加速元宇宙訓練教案的生成速度，提升師生護理科技力。

亞大護理學院自110年起投入元宇宙教學發展，並於111年展開「元宇宙／VR教材開發工作坊培訓計畫」，現今已有數十位教師成為Virti VR沉浸式教案開發種子教師。

今年更進一步率先運用生成式AI技術發展虛擬病人融入護理課程，並舉行「生成式AI元宇宙教案開發工作坊」，透過擬真的場景及與虛擬病人實際互動，可強化學習經驗及增強大腦記憶，大幅提升學生的學習興趣與效果，亦開創全新教學模式，拓展教師的教學視野和創新思維。

「生成式AI元宇宙教案開發工作坊」可帶領師生深入了解如何應用生成式AI技術三步驟快速創建教案內容，並學習如何使用「Virti AI虛擬人教案製作平台」開發出屬於自己的AI虛擬病人互動內容。

參與工作坊師生表示，學習使用生成式AI技術後，可以加速10到100倍的教案開發速度。「Virti AI虛擬人教案製作平台」更可協助老師於30分鐘內做出實際AI虛擬病人互動教案，顯著節省備課時間，還能更有效的引導學生進行虛擬病人互動評估，完整掌握所學知識及護病溝通技能。