陳建仁12日接見美商英特格公司總裁暨執行長Bertrand Loy時表示，該公司為世界級的半導體原物料及特殊材料的供應商，專門為半導體還有其他高科技產業，提供所需要的先進材料和製程解決方案，在半導體生態系佔有很獨特的重要地位。自1990年在台灣營運以來，把台灣視為公司全球供應鏈中重要的一環，這次Loy特地遠道來台，出席高雄新廠的落成典禮，顯示對台灣的重視跟情誼，在此至上最竭誠的歡迎之意。

陳揆說，此次高雄廠計畫從2020年起，五年內挹注5億美金的投資，為英特格公司近期來的很重要的投資方案，感謝該公司對我國的長期支持，帶動台灣半導體產業的發展，有助我國業者開發最先進的製程，也樂見該公司肯定台灣在半導體產業所扮演的重要地位，認同台灣是值得跨國企業信賴、安全的投資地點。

陳揆說，台灣近期因為地緣政治緊張的氛圍，受到全球媒體的矚目，但是大家可能也已經看到國內的經濟、運輸、能源等領域都沒有受到影響，而且台灣人民很理性、不慌張，態度也不挑釁，堅守主權，而且更讓全世界注意到台灣在全球產業供應鏈裡面關鍵地位的事實。

陳揆說，儘管疫情席捲全世界超過三年，對全球的經濟民生，還有產業供應鏈產生重大的衝擊，但是因為台灣防疫得宜，加上政府能夠超前部署推動5+2產業創新計畫、六大核心戰略產業、投資台灣三大方案的計畫，優化投資的環境，台灣對海內外企業的吸引力未減。

陳揆說，海外台商及根留台灣企業投資台灣的金額很可觀，已經衝破了新台幣2兆元，去年核准的僑外資金額較同期成長78％，政府積極推動能源轉型，也吸引了很多國際的大廠來投資。

陳揆說，在對外的經貿關係上，台灣跟美國、加拿大、日本、歐盟還有新南向國家已經建立許多經貿交流平台，各項的經貿對話會議持續在深化貿易、投資跟產業的合作關係。如在2021年的9月，正式申請加入CPTPP；2022年6月也啟動了台美21世紀貿易倡議。希望走向國際，參與更多的經貿整合，加深與國際的經貿連結。

陳揆說，台灣的半導體產業發展到現在，已經成為全球高科技創新研發的重要夥伴和後盾，在許多產品當中都可見國際品牌應用台灣半導體來進行創新。

陳揆說，總統蔡英文更宣示，要使台灣成為全球半導體的先進製程中心，這是政府對台灣半導體發展的願景，也是我們日後能持續支持全球高科技創新的重要條件。

陳揆說，政府將與業者合作，持續掌握全球主流的應用趨勢，應用我國既有的半導體產業群聚的優勢，研發最先進的半導體技術，台灣政府也歡迎、鼓勵國際大廠，與我國優質的半導體產業來合作。

陳揆說，未來全球產業仍將持續創新，國際環境也仍然充滿變動，當前各國都相當重視綠色的轉型，台灣也不例外。台灣去年3月發表了2050淨零排放的途徑藍圖，期待英特格公司與我政府共同努力來達到淨零的目標。

Bertrand Loy致詞時則表示，非常榮幸能夠與台灣合作來推動半導體相關的發展，因為台灣的半導體產業以及生態系是非常蓬勃發展的，而且在過去30年來都是一直蓬勃的這樣發展。

Bertrand Loy說，這周除了歡慶新廠的落成，同時也慶祝了跟台灣過去30年來的合作同時，開啟了一個新篇章，台灣的半導體產業在未來數十年會持續蓬勃發展，而且對台灣以及全世界都至關重要。

Bertrand Loy說，相信公司的產品和解決方案能夠幫助半導體產業科技的發展，也相信台灣在半導體的領導地位，能夠在跟我們的合作之下持續精進。相信在未來不論是生產的原料，還是解決方案，都可以持續不斷地發展和合作。

Bertrand Loy說，他想要補充兩件事情，第一點就是，很多人在談到投資的時候會想像是建設或者設備，但我們也要去想投資人才，選擇投資台灣一個主因，就是看到台灣有非常高品質的優質人才，包括現在已經既有的台灣團隊，希望能夠進一步再創高峰。

Bertrand Loy說，第二點想要回應陳揆所講，非常開心看到台灣對於2050淨零排放目標的投入，因為英特格也有相同的理念，了解在營運當中要負起責任，所以在高雄的新廠也打算要回收所有廠裡面營運所用的用水，希望完全用可再生能源來進行新廠的營運，但是光靠自己沒辦法辦到，希望能夠跟台灣一起合作。很高興剛剛聽到台灣以整個國家來帶動再生能源的發展。希望高雄的新廠能夠帶來更多的成功以及帶來雙贏的局面。