協助台灣文創品牌拓展國際市場，台北市文化基金會12日在吉隆坡GMBB的創意基地與股權眾籌平台MyStartr簽署MOU，宣布啟動台馬文創產業與新創業者戰略合作交流，松山文創園區總監陳玉秀代表出席，她表示，歡迎馬來西亞的創業者到台灣，松山文創園區將提供在台北臨時創作及工作的基地，也希望台灣的創業者到馬來西亞可得到同樣幫助。

MyStartr於2012年成立，為馬來西亞證監委員會認證的股權眾籌平台，擁有超過6200位投資人，經營的創業孵化器「圓夢工場Dream Factory」每年也舉辦圓夢工場創業大賽，協助新創公司成長。

松山文創園區總監陳玉秀代表台北市文化基金會與MyStartr創辦人吳文彬簽訂合作意向書，她提到，北市積極推動內容創作與文創產業品牌提升的相關旗艦計畫，建立跨國資源媒合及服務平台，此次簽訂長期合作意向，是北市府非常重視的國際交流政策。

陳玉秀也說，松山文創園區10年來扶植國內逾252家品牌、協助近2700件共創圓夢計畫，透過國際參展及國際交流，開拓國際展售商機，很高興今日跟 MyStartr簽訂長期合作，歡迎馬來西亞的創業者到台灣，松山文創園區將提供在台北臨時創作及工作的基地，也希望台灣的創業者到馬來西亞可得到同樣幫助。

MyStartr創辦人吳文彬表示，目前與台北市文化基金會與松山文創園區、BNext數位時代的MeetTaipei創業小聚、AAMA台北搖籃計畫、MyFeel亞洲跨國集資平台，組成台灣與馬來西亞跨國共好夥伴，共同推動台馬文創產業及共享創業空間合作，期待跨國長期合作為台灣與馬來西亞的新創公司帶來更多商機，並促進跨境交流及新創產品的募資眾籌服務。

MyStartr今日同時進駐吉隆坡GMBB的創意基地並啟動開幕儀式，未來將與松山文創園區的松菸創作者工廠、松菸風格店家及園區年度大型文創活動合作，雙方除共享場域空間，也將互相邀請台馬文創品牌、藝術及設計工作者共創合作。