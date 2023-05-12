中信兄弟新任總教練彭政閔執教首戰12日在府城登場，賽前他先與全隊進行開會，「恰總」上任後強調「尊重」2字，「尊重教練團、隊友、球迷及球團規定，什麼時間該做什麼就去做。」

彭政閔在2019年卸下球員身分後，擔任兄弟副領隊兼任農場主管，期間曾到日、美職球隊進修，也曾擔任過2次中華隊打擊教練，但從未執掌過兵符，執教生涯挑戰直接從一軍開始。

「恰總」坦言，接掌一軍兵符當然會有壓力，加上球隊今年又是要尋求3連霸，「責任、壓力一定會有，既然公司決議這樣，就是把自己在二軍所學、生涯中看到的跟球員、教練交流。」

從接獲通知起，彭政閔加緊腳步看球隊的資料，「原來當總教練要準備很多東西，看資料看到老花眼，但這些想法跟資訊目前都可以掌握。」今天踏進球場受訪時也難掩緊張神情，他笑著說：「每個人第1次都會緊張！」

雖然執教經驗幾乎為零，彭政閔期許自己能夠與全隊一起成長、進步，朝著開季前全隊喊出的目標邁進。球員時期自己經歷過10位總教練，恰總認為，每位教頭都有自己的執教風格，一定會從中學習到一些東西，「現階段要馬上整合出來不可能，但就是先讓球隊朝著開季目標前進，幫助球隊拿下3連霸。」

彭政閔也提到，陣中有人是從球員時期就一同奮戰過來的老戰友，彼此都了解個性、想法，但他仍會保持謙遜態度，吸收大家的建議，「現在是不一樣的角色，不能用同樣思維去帶領球隊，溝通與意見交流是很重要的，雖然我在經驗上沒那麼多，但如果大家有更多好的建言給我，我也十分歡迎。」

而目前一軍教練團配置上沒有打擊教練一職，彭政閔表示，目前會先把這個任務交給石志偉，自己也會從旁協助，另外，陳江和負責守備、攻擊暗號執行，林明憲則是調度打者，「其他教練調度、分工也都很清楚。」

中信兄弟總教練彭政閔。（中信兄弟提供）