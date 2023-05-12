中天新聞台3年前被NCC決議不予換照，中天提行政訴訟救濟，台北高等行政法院10日撤銷原處分，判中天勝訴，發回NCC重新作審查。《TPOC台灣議題研究中心》分析表示， 中天勝訴當天，中天網路聲量已達到1.2萬則，逼近關台當時的單日聲量；NCC及NCC主委陳耀祥的網路負面聲量，則在中天勝訴當天大爆衝，負聲量增加了15倍。

《TPOC台灣議題研究中心》分析蒐集2020年12月中天關台期間及今年4月24日至5月11日的網路聲量數據，分析顯示，2020年12月中天關台當天，中天獲得約1.4萬則網路聲量，今年5月10日中天勝訴當天，中天網路聲量已達到1.2萬則，逼近兩年前關台的單日聲量，顯示中天勝訴一事，引發網友大量討論。

另外，《TPOC台灣議題研究中心》也透過網路負面聲量趨勢圖發現，在4月24日至5月11日期間，NCC及NCC主委陳耀祥的網路負面聲量，在中天勝訴當天大爆衝，一夕從300多則飆增至超過5000則，負聲量增加了15倍。

TPOC更指出，網友留言恭喜中天的相關言論佔比最高達14.2％；鼓勵中天要求國賠佔11.5％居次；指出「法院認證NCC侵害言論自由」佔11.1％；10.8％言論提醒賠償不應該由全民埋單；10.2％言論繼續幫中天加油；8.9％認為這是遲來的正義；7.8％稱讚法官有勇氣；6.7％加碼批評NCC該廢除了；6.5％認為NCC一定還會再上訴。網路風向可說是「一面倒」，幾乎沒有人幫將提上訴的NCC講話。